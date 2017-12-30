ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге‍

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Запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

"Атаку совершили атаку совершили члены ячейки ИГ", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел в магазине "Перекресток", расположенном в торговом центре на Кондратьевском проспекте. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила.

В результате ЧП пострадали 18 человек, девять из них находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

Ранее Владимир Путин назвал произошедшее как терактом. Также российский лидер поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".