Задержан предполагаемый организатор взрыва в магазине в Петербурге

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в организации подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге. Задержанный передан в Следственный комитет для проведения дальнейших действий.

Инцидент произошел в среду, 27 декабря в магазине "Перекресток". Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения

Ранее ответственность за взрыв в магазине на себя взяла запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство". "Атаку совершили атаку совершили члены ячейки ИГ", – говорится в сообщении.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".