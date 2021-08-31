Мосгорсуд оставил под домашним арестом адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве

Фото: facebook.com/timur.marshani

Мосгорсуд признал законным избрание домашнего ареста адвокату Тимуру Маршани по делу о мошенничестве, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, постановление Кунцевского районного суда осталось без изменений.

Адвокат Тимур Маршани, известный по участию в ряде громких процессов, связанных с медициной и ДТП, был задержан в Москве 14 июля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Его отправили под домашний арест в июле 2021 года. Другие подробности ситуации не приводятся.