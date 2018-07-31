Суд арестовал Третьякова по делу о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Бабушкинский районный суд арестовал адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос". Председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" останется под стражей до 17 сентября, передает Агентство "Москва".

Согласно решению судьи Антона Мартыненко: "ходатайство следователя частично удовлетворить, избрать в отношении Игоря Третьякова меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 сентября".

Во время заседания следователь настаивал на аресте обвиняемого, утверждая, что в противном случае Третьяков может скрыться от следствия или попытаться оказать давление на свидетелей. Прокурор полностью поддержал это ходатайство.

Ранее сам Третьяков не признал свою вину, назвав выдвинутое против него обвинение "абсолютно голословным". Третьякова задержали в столичном аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Иркутска.

Помимо Третьякова, по дело о крупном хищении у "Роскосмоса" проходят Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова. Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского суд арестовал до 19 сентября.

По данным следствия, фигуранты дела украли у госкорпорации около 330 миллионов рублей через услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".