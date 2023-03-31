Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве девушки на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тимирязевский районный суд Москвы на два месяца арестовал Вадима Мачулина, обвиняемого в убийстве девушки в квартире на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"По ходатайству следствия обвиняемому в убийстве девушки на севере Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29.05.2022", – говорится в сообщении.

29 марта в квартире на Бескудниковском бульваре было обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело.

В преступлении заподозрили сожителя покойной. Мачулина задержали во время попытки выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе. В ходе допроса свою вину он признал.

26-летний молодой человек рассказал, что во время инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения. 28 марта у них с погибшей случился конфликт, во время которого он сначала душил девушку, а затем несколько раз ударил ее ножом.



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