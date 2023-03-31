Следователи раскрыли подробности убийства девушки на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет раскрыл подробности убийства девушки на севере столицы, в котором обвиняют 26-летнего молодого человека. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

По данным следствия, вечером 28 марта злоумышленник, находясь в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре, будучи в состоянии наркотического опьянения, поссорился со своей девушкой. В результате он начал ее душить, наносить удары руками в область головы и затем – не менее шести ударов ножом. От полученных повреждений девушка скончалась на месте.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение. На допросе он рассказал, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, однако незадолго до происшествия перестал их употреблять. На этом фоне у него начались панические атаки и галлюцинации. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Следствие собирается ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об обнаружении тела девушки в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве стало известно 29 марта.

По факту произошедшего Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по САО завел уголовное дело об убийстве.

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