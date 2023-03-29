Задержан подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Задержанный оказался 26-летним сожителем девушки. Он пытался выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.

Как уточняется в телеграм-канале главного следственного управления Следственного комитета по Москве, в ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал, что во время убийства девушки находился в наркотическом опьянении.

Ранее стало известно, что в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

По факту обнаружения тела Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по САО завел уголовное дело об убийстве.

До этого сообщалось, что школьница из Балашихи подговорила друзей, чтобы они помогли ей убить собственную мать.

"Московский патруль": в Балашихе школьница заказала убийство собственной матери

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