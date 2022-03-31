Суд арестовал несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске

31 марта, 23:43
Фото: depositphotos/YGphoto
Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 26 марта. В СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором трое молодых людей стоят у Вечного огня. Один из них справлял нужду прямо на пламя. Было возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в надзорном ведомстве, действия обвиняемых квалифицировали по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".
28 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске.
Ранее сообщалось, что двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня. Соответствующие кадры были выявлены в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Региональный главк СК начал проверку по факту осквернения памятника.
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