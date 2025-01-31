Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов заочно арестован

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Мещанский суд столицы заочно арестовал президента Федерации фигурного катания Москвы, председателя совета директоров ОАО "Бамстройпуть" Антона Абдурахманова по делу о мошенничестве. Об этом заявили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По информации суда, Абдурахманов подозревается в совершении трех преступлений. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Также фигуранта объявили в международный розыск. Срок его содержания под стражей составит два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад по юридическим причинам, однако подробные цели его отъезда не сообщались.

Тем не менее Федерация продолжает работу в штатном режиме. Вместе с тем у ФФКМ может появиться новый президент, которого изберут не ранее мая 2025 года.