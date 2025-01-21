РИА Новости: глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов уехал из России

Фото: ffkm.ru

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов уехал из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что Абдурахманов покинул Россию еще несколько месяцев назад "по юридическим причинам". Более подробные цели отъезда не указываются.

Федерация продолжает работу в штатном режиме. Вместе с тем, по данным агентства, у ФФКМ может появиться новый президент, которого изберут не ранее мая 2025 года.

Ранее артист балета Сергей Полунин объявил о своем решении уехать из России с семьей, однако пока не знает, куда именно. Он выразил благодарность стране за все, что она ему дала, но чувствует, что его душа не на месте.

Также артист подчеркнул, что в России он создал много спектаклей, а местные деятели искусства оказали ему большую помощь в этом.