СК просит арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова

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Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать пятерых фигурантов дела о хищении газа и создании организованного преступного сообщества, сообщает РИА Новости.

Заключить под стражу хотят отца арестованного накануне сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Такие же ходатайства поступили в отношении еще четырех фигурантов дела – руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Материалы дела рассмотрят в ближайшее время.

Следствие установило, что все они являются родственниками или знакомыми Рауля Арашукова. Все пятеро задержанных, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Рауль Арашуков и его сын Рауф Арашуков были задержаны 30 января. 32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совфеда после лишения его неприкосновенности. Рауфа Арашукова подозревают в причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. 30 января Басманный суд арестовал сенатора на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.