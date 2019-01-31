Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:10

СК просит арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова

суды власть

16:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: СК РФ

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать пятерых фигурантов дела о хищении газа и создании организованного преступного сообщества, сообщает РИА Новости.

Заключить под стражу хотят отца арестованного накануне сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Такие же ходатайства поступили в отношении еще четырех фигурантов дела – руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Материалы дела рассмотрят в ближайшее время.

Следствие установило, что все они являются родственниками или знакомыми Рауля Арашукова. Все пятеро задержанных, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Рауль Арашуков и его сын Рауф Арашуков были задержаны 30 января. 32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совфеда после лишения его неприкосновенности. Рауфа Арашукова подозревают в причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. 30 января Басманный суд арестовал сенатора на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.

суды власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика