Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве гендиректора "ТНС энерго"

21:26
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Генеральный директор холдинга "ТНС энерго" Сергей Афанасьев заключен под стражу до 22 декабря в связи с подозрением в мошенничестве. Меру вынес Тверской суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было заведено 22 октября 2020 года.
По версии следствия, "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. Эти средства Афанасьев и Щуров получали от потребителей электроэнергии и должны были платить поставщику ПАО "Россети Центр и Приволжье". Однако задержанные перечисляли деньги в другие компании и офшоры.
ПАО Группа компаний "ТНС энерго" является энергосбытовой компанией России и управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах страны.
Ранее депутата Мосгордумы Олега Шереметьева признали виновным в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд столицы.
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