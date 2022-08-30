Россиянина арестовали за незаконное получение сведений гостайны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мещанский суд Москвы принял решение заключить под стражу россиянина Дмитрия Блинова, который является фигурантом дела о получении сведений, составляющих гостайну. Об этом пишет РИА Новости.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Блинову Дмитрию Андреевичу по пункту а части 2 статьи 283.1 УК РФ", – рассказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Уточняется, что речь идет о незаконном получении сведений группой лиц, составляющих гостайну.

Ранее стало известно, что нарушение запрета на выезд за границу допущенных к гостайне может повлечь до 7 лет тюрьмы. Такую поправку предложили к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода гражданина РФ на сторону противника в ходе вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия.

Если россиянин, допущенный к государственной тайне с ограниченным правом на выезд из страны, все же покидает территорию РФ, ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Согласно поправкам, такой же штраф и заключение на срок до 4 лет грозит за незаконную пересылку за пределы РФ носителей с данными, которые содержат гостайну.