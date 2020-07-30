Президента "Нобель Ойл" Гуревича арестовали по делу о мошенничестве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Басманный районный суд столицы арестовал председателя совета директоров и президента ООО "Нобель Ойл" Григория Гуревича по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя в отношении Шаповалова и Гуревича, в отношении каждого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Подробности уголовного дела не уточняются.

Помимо Гуревича, в деле есть второй фигурант, Сергей Шаповалов, ранее занимавший пост гендиректора компаний "Ютекс" и "Комстрой". Оба подсудимых обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Накануне суд приговорил бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к пяти годам лишения свободы за хищение 762 миллионов рублей. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

