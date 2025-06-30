Сын актера Вадима Демчога приговорен к 2 годам колонии за дропперство

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мещанский суд Москвы приговорил сына актера Вадима Демчога Вильяма к двум годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В прокуратуре Москвы уточнили, что 20-летний молодой человек с помощью одного из мессенджеров вступил в сговор с прочими соучастниками преступления, уголовное дело которых выделено в отдельное производство.

Злоумышленники планировали похитить имущество пенсионера. Для этого они сообщили ему по телефону, что принадлежавшие пожилому мужчине деньги, которые находились в банке, якобы похитили мошенники. После аферисты посоветовали потерпевшему для сохранности средств перевести их на "безопасные счета".

В результате 82-летний мужчина снял деньги и перевел злоумышленникам все средства на указанные ими счета. В феврале прошлого года сыну Демчога сообщили о поступлении на карту 490 тысяч рублей от пенсионера. Затем молодой человек обналичил их и перевел всю сумму на предоставленные ему реквизиты, которые находились под контролем других участников преступной группировки.

Всего сообщники присвоили более 1,8 миллиона рублей, которые принадлежали пенсионеру. Свою вину в дропперстве сын Демчога признал и возместил пожилому мужчине материальный ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Рассмотрение иска было прекращено судом в связи с отказом истца от исковых требований.

Ранее правоохранители задержали в Зеленограде курьера мошенников, выдававшего себя за актера из Индии. Аферисты создали в мессенджере аккаунт под именем индийского актера и связались с 52-летней жительницей Зеленограда.

Женщине объяснили, что общение происходит через переводчика. В ходе переписки "актер" сообщил о своем скором приезде в Москву, но для перелета попросил перевести ему деньги, которые заберет курьер. Заподозрив обман, москвичка обратилась в полицию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.