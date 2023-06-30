Московского адвоката будут судить за угрозы убить прокурора

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Никулинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении адвоката, угрожавшего убийством прокурору на процессе, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дело в отношении 55-летнего мужчины расследуется по статье "Угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде". Обвиняемый содержится под стражей.

По версии следствия, 3 октября 2022 года на судебном процессе по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве адвокат публично пригрозил убийством государственному обвинителю.

По информации РИА Новости, речь идет об адвокате Тимуре Идалове.

Ранее на станции "Войковская" столичного метрополитена мужчина угрожал семейной паре убийством из-за отказа сделать селфи.

По данным ведомства, 27-летний житель Подмосковья подошел на платформе к женщине и попросил с ней сфотографироваться. Та не согласилась, после чего мужчина достал нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством. Пострадавшие восприняли угрозу реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

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