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30 мая, 23:33

Общество

Строившие защитные сооружения в Белгородской области подрядчики начали возвращать деньги

Фото: 123RF/armmypicca

Ряд организаций, строивших оборонительные сооружения в Белгородской области, вернули деньги в бюджет после проведения проверок и обращения властей в суд. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что в связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных компаний. Однако проверки продолжатся в других организациях, по которым поданы иски. Всего власти региона направили в суд иски по взысканию средств в отношении семи компаний, строивших оборонительные сооружения.

Ранее Гладков сообщил, что нарушения на 109 миллионов рублей были выявлены в строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

По его словам, нарушения обнаружили в ходе дополнительной проверки по возведению сооружений. Та же сумма была направлена в федеральный бюджет в понедельник, 19 мая.

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