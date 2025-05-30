Строившие защитные сооружения в Белгородской области подрядчики начали возвращать деньги

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Ряд организаций, строивших оборонительные сооружения в Белгородской области, вернули деньги в бюджет после проведения проверок и обращения властей в суд. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что в связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных компаний. Однако проверки продолжатся в других организациях, по которым поданы иски. Всего власти региона направили в суд иски по взысканию средств в отношении семи компаний, строивших оборонительные сооружения.

Ранее Гладков сообщил, что нарушения на 109 миллионов рублей были выявлены в строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

По его словам, нарушения обнаружили в ходе дополнительной проверки по возведению сооружений. Та же сумма была направлена в федеральный бюджет в понедельник, 19 мая.