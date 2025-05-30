30 мая, 23:33Общество
Строившие защитные сооружения в Белгородской области подрядчики начали возвращать деньги
Фото: 123RF/armmypicca
Ряд организаций, строивших оборонительные сооружения в Белгородской области, вернули деньги в бюджет после проведения проверок и обращения властей в суд. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Гладков отметил, что в связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных компаний. Однако проверки продолжатся в других организациях, по которым поданы иски. Всего власти региона направили в суд иски по взысканию средств в отношении семи компаний, строивших оборонительные сооружения.
Ранее Гладков сообщил, что нарушения на 109 миллионов рублей были выявлены в строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.
По его словам, нарушения обнаружили в ходе дополнительной проверки по возведению сооружений. Та же сумма была направлена в федеральный бюджет в понедельник, 19 мая.