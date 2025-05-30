ČJ: суд Праги приговорил учительницу к условному сроку за слова об Украине

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Суд в Праге приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам лишения свободы условно и 20 месяцам испытательного срока за "пророссийскую" позицию. Об этом сообщает RT со ссылкой на Česká justice.

По данным СМИ, несогласие с позицией руководства республики по украинскому конфликту женщина озвучила на уроке стилистики. Судья уточнил, что, если бы она выразила свое мнение в частном диалоге, "ее, вероятно, не привлекли бы к ответственности".

Приговором суда Беднаржовой также запрещено преподавать три года.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение изъять автомобиль, недвижимость, права на музыку и слова певицы Таисии Повалий. Она обвиняется в стране в коллаборационизме.

Повалий лишили звания народной артистки Украины в 2015 году. Еще до начала спецоперации исполнительница демонстрировала пророссийскую позицию.