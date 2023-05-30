Жительницу Саратовской области приговорили к 19 годам колонии за убийство дочери и внуков

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд приговорил жительницу Саратовской области к 19 годам лишения свободы за убийство дочери с инвалидностью и трех внуков. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. 50-летняя женщина отравила 23-летнюю дочь, пятилетнюю внучку, трехлетнего и семилетнего внуков, подмешав им в молочную лапшу отравляющее вещество.

Причиной тому, как сообщили следователи, стала личная неприязнь осужденной. Потерпевшие скончались спустя несколько дней.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", – говорится в сообщении.

Ранее женщина и девочка погибли в Московской области после отравления продуктами горения. Согласно известной информации, женщина забыла на плите еду, что привело к выделению продуктов горения. Еще один отравившийся – девятилетний мальчик – был отправлен в больницу.

