Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Адвокату Ивану Павлову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий по делу о разглашении данных следствия. Решение огласил Басманный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

О задержании Павлова стало известно в пятницу. Он является главным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

30 апреля Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронова до 7 июля.