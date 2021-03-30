Суд оправдал фигурантов дела о гибели 14 детей на Сямозере

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Суд вынес оправдательный приговор для фигурантов дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что речь идет о бывшем руководителе карельского управления Роспотребнадзора Анатолии Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

В свою очередь, прокурор заявил, что оправдательный приговор будет обжалован.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на прогулку на озере. Из-за шторма два каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей.