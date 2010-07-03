Суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двух малолетних детей

Фото: пресс-служба СК РФ

Суд арестовал няню Елену Михайлову, которую подозревают в издевательствах над детьми.

На заседании женщина заявила, что вины не признает, сообщает телеканал Москва 24.

По данным следствия, 47-летняя женщина с декабря 2018 года по март 2019 года работала няней-гувернанткой в семье на северо-западе Москвы. Она должна была присматривать за двойняшками. Однако вместо игр и занятий, она систематически била малышей. Установить это удалось с помощью скрытых камер наблюдения в детской комнате.

Гувернантка попыталась скрыться, однако 28 марта сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать ее. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК ("Истязание"). Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

