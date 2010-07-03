В Москве задержали няню по подозрению в истязании двойняшек

Фото: пресс-служба СК РФ

Следователи задержали няню, подозреваемую в истязании двух малолетних детей на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

По версии следствия, 47-летняя женщина ухаживала за двойняшками, проживающими на северо-западе Москвы. С ней был заключен трудовой договор. В период с декабря 2018 года по март 2019 года женщина регулярно избивала детей и совершала иные насильственные действия.

Ее удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, которые установили родители в комнате детей. После этого женщина покинула территорию Московского региона.

28 марта подозреваемая была задержана. Против нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении двух несовершеннолетних"). Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время она будет доставлена в одно из подразделений ведомства для проведения следственных действий.

