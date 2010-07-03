У сына сотрудницы "Газпрома" в Раменках отобрали куртку и телефон

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пятеро неизвестных ограбили 15-летнего подростка в столичном районе Раменки. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 27 марта. Сотрудница "Газпрома" рассказала, что пятеро неизвестных ограбили ее сына возле торгового центра "Капитолий" на проспекте Вернандского.

Злоумышленники, угрожая ребенку ножом, отобрали у него куртку и мобильный телефон, после чего скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Устанавливается размер ущерба.

В начале марта в Москве таксист ограбил своего пассажира. Водитель угостил его соком с неизвестным веществом, после чего мужчина потерял сознание. Таксист украл у него мобильный телефон, часы и золотое кольцо. Ущерб составил 108 тысяч человек. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

