Вооруженный мужчина ограбил пассажира на станции метро "Войковская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Касатина

Столичные полицейские ведут поиски мужчины, совершившего разбойное нападение на пассажира метрополитена. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем во вторник, 26 марта, на станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии. Мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из сумки пассажира 15 тысяч рублей, 400 долларов и мобильный телефон. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Ведутся поиски подозреваемого.

24 марта бездомный в вестибюле станции "Курская" Кольцевой линии похитил из футляра музыканта билет "банка приколов", поскольку принял его за купюру номиналом пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Девушка-музыкант попросила правоохранителей привлечь мужчину к ответственности. Против него возбудили уголовное дело.

