Трубу Bach украли у студента-музыканта на севере Москвы

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На севере Москвы у студента музыкального училища украли инструмент. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

18-летний житель столицы обратился ОВД "Головинский" вечером 25 марта. Студент музыкального училища сообщил, что в KFC в ТЦ "Крона" на Кронштадтском бульваре, кто-то похитил его трубу марки Bach, которую он оставил на полу у барной стойки.

Полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. По данным из открытых источников, стоимость такого инструмента составляет около 1 тысячи долларов.