Из коллектора у Кремля украли кабель правительственной связи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из технологического коллектора у Большого Москворецкого моста рядом с Кремлем пропал кабель правительственной линии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Заявление о краже кабеля поступило в полицию в понедельник, 25 марта. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили работников строительной организации. Сведений о предполагаемых злоумышленниках пока нет.