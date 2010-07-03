Пенсионерку в столице избили и ограбили на 2,2 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице избили пенсионерку и ограбили на 2,2 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 26 марта на Беговой улице. Неизвестный предложил гражданке 1939 года рождения помочь перевести деньги из банка и на своей машине отвез ее по нескольким адресам.

Когда они ехали от проспекта Мира до 26-ого километра МКАД, злоумышленник несколько раз ударил пожилую женщину по голове и отобрал у нее сумку с деньгами. Затем он высадил ее на остановке общественного транспорта и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция устанавливает личность преступника. В МВД добавили, что пенсионерка за медицинской помощью не обращалась.