Мамаев не заявлял в полицию о побоях

Футболист Павел Мамаев, который обвиняется в причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, не подавал в полицию заявление о причинении ему побоев водителем Виталием Соловчуком. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.
"Нет, Павел не писал такого заявления. В последнее время он писал только заявление на участие в футбольном матче", – сказал он.
Ранее во многих СМИ появилась информация, якобы Мамаев заявил в полицию о том, что его избил Соловчук. Также, по словам адвоката, полиция завершила расследование уголовного дела о драках с участием российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
В октябре Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин" и потом спровоцировали драку в кафе. Во втором эпизоде пострадали два чиновника Минпромторга. Мосгорсуд оставил футболистов под стражей до 8 февраля.
Ранее в интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".
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