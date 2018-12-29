Мамаев написал заявление в полицию на избитого водителя

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Павел Мамаев написал заявление в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, сообщает ТАСС.

Футболист уверяет, что Соловчук ударил его в подбородок. Заявление он подал в рамках расследования уголовного дела в отношении Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов. Сейчас заявление выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району.

Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".



Мамаев написал заявление в полицию на водителя телеведущей

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.

Мосгорсуд оставил спортсменов под стражей до 8 февраля, как ранее постановил Тверской суд столицы. Кроме того, следователи ужесточили обвинение, переквалифицировав его со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". При этом обвинение по статье "Хулиганство" осталось.