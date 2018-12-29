Мамаев написал заявление в полицию на избитого водителя

Павел Мамаев написал заявление в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, сообщает ТАСС.
Футболист уверяет, что Соловчук ударил его в подбородок. Заявление он подал в рамках расследования уголовного дела в отношении Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов. Сейчас заявление выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району.
Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Мамаев написал заявление в полицию на водителя телеведущей
8 октября Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.
Мосгорсуд оставил спортсменов под стражей до 8 февраля, как ранее постановил Тверской суд столицы. Кроме того, следователи ужесточили обвинение, переквалифицировав его со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". При этом обвинение по статье "Хулиганство" осталось.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.