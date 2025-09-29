Форма поиска по сайту

29 сентября, 21:42

Происшествия

Соучастник экс-замглавы Минэнерго Мочальникова осужден на 7 лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бывший гендиректор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ "ГУРШ") Андрей Моисеенков, проходящий по делу экс-заместителя министра энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова, приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Моисеенкова суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе.

Сам Мочальников был приговорен к 1,5 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями еще в апреле 2025 года. Он признан виновным по уголовному делу об особо крупном мошенничестве во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

По версии следствия, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили контракты на устранение убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Сначала по данному делу обвинялись двое фигурантов – заместители директора бюджетного учреждения, которых заключили под стражу. Однако затем оперативники нашли возможную причастность к особо крупным хищениям бюджетных средств и руководителей Минэнерго.

Помимо Мочальникова и Моисеенкова, по делу проходит бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, который последнее время работал первым вице-президентом Академии горных наук.

судыпроисшествиягород

