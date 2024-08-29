Сидорова: у Дурова во Франции забрали все паспорта

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Следствие по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции может продлиться более трех месяцев. На это время у программиста были изъяты все паспорта, которые были при нем. Об этом ТАСС заявила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.

Адвокат отметила, что предъявленные предпринимателю обвинения не предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок более 10 лет.

"Но я думаю, что и 10 лет едва ли можно считать реальным наказанием, поскольку во французском праве довольно сложно построить обвинение на отсутствии сотрудничества с властями", – уточнила Сидорова.

Из-за того, что у Дурова забрали документы, он не сможет покинуть Францию ни воздушным, ни морским, ни наземным путем. Если же основатель Telegram попытается покинуть территорию страны, то судебные власти могут объявить его в розыск, а затем поместить под стражу, добавила адвокат.

Между тем ряд экспертов не исключает, что освобождение Дурова во Франции из-под стражи может говорить о том, что он пошел на сделку с местными правоохранительными органами. Такое мнение в эфире радио КП озвучил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Так устроено французское законодательство, и в принципе он находится под серьезным контролем. Он обязан два раза в неделю отмечаться в полицейском участке <…> В остальном ничего не изменилось – посчитали, что он будет сотрудничать со следствием <…> В данный момент я не думаю, что он дал какие-то гарантии и обязательства (сотрудничества. – Прим. ред.)", – рассказал Шатров.

Положение Дурова, считает он, осложняют и обвинения его бывшей сожительницы в применении насилия против их общего ребенка. В этом случае уголовное дело могут завести в Швейцарии. По его словам, этот процесс может быть даже серьезнее, чем над основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

При этом отказ от французского гражданства, о котором говорят некоторые эксперты как о спасительном круге, может обернуться катастрофой для Дурова, подчеркнул Шатров. В этом случае не исключено, что программиста экстрадируют, например в США, где ему "придет конец", заключил он.

Дурова задержали 24 августа, позже его обвинили в шести преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать страну. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.

По данным парижской прокуратуры, предварительное расследование против Telegram началось еще в феврале из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.