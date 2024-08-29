Адвокат Либескинд заявил, что Дурова уже не заключат под стражу на время расследования

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже не смогут заключить под стражу на время расследования, так как ему согласовали меру судебного надзора, заявил в беседе с РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Адвокат добавил, что Дуров может попасть в СИЗО в случае возникновения новых уголовных подозрений или нарушения судебного надзора. Основатель мессенджера смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе его бы отправили в СИЗО, сказал юрист. Он добавил, что по таким серьезным уголовным делам это происходит очень редко.

Судебный надзор, объяснил адвокат, не предполагает ограничений на компьютеры, телефоны и Сеть, поэтому Дуров сможет продолжить работать и руководить Telegram. Особый режим будет длиться до конца расследования, что может занять три или четыре года.

"Максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос", – добавил Либескинд.

В случае нарушения судебного надзора основателю Telegram может грозить задержание в других странах, с которыми Париж сотрудничает.

"Дуров может в любой момент обратиться к следственному судье с ходатайством о пересмотре его судебного надзора, начиная от отмены и заканчивая ослаблением. Он также может в порядке исключения и с вескими аргументами обратиться с просьбой разрешить ему совершить поездку за границу", – добавил адвокат.

Дуров был задержан 24 августа, позже его обвинили в шести преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать страну. Также он должен внести залог в 5 миллионов евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат Дурова назвал обвинения абсурдными и заявил о соблюдении Telegram законов ЕС, в том числе регламента "О цифровых услугах".

