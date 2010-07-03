Суд в Москве приговорил лидера преступного сообщества к 11 годам колонии

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Старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова сообщила о вынесении приговора в отношении лидера преступного сообщества Магомеда Мухиева и семерых его соучастников – их признали виновными в мошенничестве и незаконном присвоении более 37 миллиардов рублей в период с 2014 по 2015 год. Об этом пишет Агентство "Москва".

Было установлено, что злоумышленники контролировали девять кредитных организаций, расположенных в городе. Они проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Затем деньги похищались через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Сами осужденные свою вину категорически отрицали.

Мухтиев получил 11 лет колонии общего режима и штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Одного из соучастников приговорили к четырем годам тюрьмы, остальным дали условные сроки.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил к 16 годам тюрьмы гражданина Грузии Гамбара Махмудова, который в прошлом году на Курском вокзале напал с ножом на двух человек. Также суд удовлетворил исковые требования Московско-Курского транспортного прокурора о возмещении в доход государства денежных средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей.