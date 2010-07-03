Суд в Москве приговорил лидера преступного сообщества к 11 годам колонии

11:42
11:42
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова сообщила о вынесении приговора в отношении лидера преступного сообщества Магомеда Мухиева и семерых его соучастников – их признали виновными в мошенничестве и незаконном присвоении более 37 миллиардов рублей в период с 2014 по 2015 год. Об этом пишет Агентство "Москва".
Было установлено, что злоумышленники контролировали девять кредитных организаций, расположенных в городе. Они проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Затем деньги похищались через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Сами осужденные свою вину категорически отрицали.
Мухтиев получил 11 лет колонии общего режима и штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Одного из соучастников приговорили к четырем годам тюрьмы, остальным дали условные сроки.
Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил к 16 годам тюрьмы гражданина Грузии Гамбара Махмудова, который в прошлом году на Курском вокзале напал с ножом на двух человек. Также суд удовлетворил исковые требования Московско-Курского транспортного прокурора о возмещении в доход государства денежных средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: