Устроивший поножовщину на Курском вокзале мужчина получил 16 лет тюрьмы

15:21
15:21
Поделиться в социальных сетях:
Фото: СК РФ
Басманный районный суд Москвы приговорил к 16 годам тюрьмы гражданина Грузии Гамбара Махмудова, который в прошлом году на Курском вокзале напал с ножом на двух человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Суд удовлетворил исковые требования Московско-Курского транспортного прокурора о возмещении в доход государства денежных средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск пострадавшей о возмещении ей морального вреда на сумму 1 миллион рублей.
56-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".
Инцидент произошел 10 сентября 2018 года в зале ожидания Курского вокзала. Мужчина беспричинно напал с ножом на незнакомых ему граждан, тяжело ранив ожидавшего поезда молодого человека и девушку – работницу салона сотовой связи.
Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь, преступника задержали на месте сотрудники транспортной полиции.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство. Он освободился из мест лишения свободы в 2017 году, отбыв 11-летний срок за покушение на убийство своей сожительницы.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: