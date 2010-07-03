Устроивший поножовщину на Курском вокзале мужчина получил 16 лет тюрьмы

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Басманный районный суд Москвы приговорил к 16 годам тюрьмы гражданина Грузии Гамбара Махмудова, который в прошлом году на Курском вокзале напал с ножом на двух человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Суд удовлетворил исковые требования Московско-Курского транспортного прокурора о возмещении в доход государства денежных средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск пострадавшей о возмещении ей морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

56-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".

Инцидент произошел 10 сентября 2018 года в зале ожидания Курского вокзала. Мужчина беспричинно напал с ножом на незнакомых ему граждан, тяжело ранив ожидавшего поезда молодого человека и девушку – работницу салона сотовой связи.

Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь, преступника задержали на месте сотрудники транспортной полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство. Он освободился из мест лишения свободы в 2017 году, отбыв 11-летний срок за покушение на убийство своей сожительницы.