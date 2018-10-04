Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на пассажиров на Курском вокзале

Напавшего на людей на Курском вокзале Гамбара Махмудова взяли под стражу до 10 ноября. Арест санкционировал Басманный районный суд, сообщает Агентство "Москва".

В ночь на 10 сентября 55-летний ранее судимый мужчина нанес несколько ударов ножом женщине и мужчине в зале ожидания Курского вокзала. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Следователи также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников службы безопасности вокзала и полицейских, обеспечивавших безопасность в здании вокзала.

В РЖД сообщили, что проведут внутреннее расследование и проверку систем безопасности вокзала.

В 2006 году подозреваемого мужчину приговорили к 11 годам тюрьму за убийство.