Мать мальчика-маугли из Краснодара ограничили в родительских правах

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала 7-летнего сына-инвалида взаперти, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Странное поведение матери и бабушки ребенка заметили соседи. По их словам, из квартиры постоянно доносились детские крики, а на лестничную площадку из помещения просачивался неприятный запах.

В квартиру попытались попасть сотрудники опеки и полиции, но не смогли. В связи с этим на место прибыла Росгвардия. В результате прокуратура установила, что в однокомнатном помещении женщина проживала вместе с матерью и малолетним сыном-инвалидом. Выход из квартиры был забаррикадирован шкафами, а внутри царила полная антисанитария, бегали тараканы, на полу валялись фрагменты фекалий.

Кроме того, у мальчика отсутствовали нормальные условия для сна, приема пищи и проведения гигиенических процедур – последний раз он мылся более года назад. У ребенка наблюдались истощение и отставание в развитии. Мальчик не посещал ни детский сад, ни школу, практически не появлялся на улице. Иногда соседи видели, как он сбрасывает вещи с открытого балкона, и слышали, как мать бьет его по голове.

По решению суда с женщины взысканы алименты в размере 25% заработка или иного дохода.

Ранее в Казани обнаружили 6-летную девочку, которая также проживала в антисанитарных условиях. Региональная прокуратура начала проверку, а ребенка временно забрали в больницу. Сейчас решается вопрос о возвращении девочки матери.