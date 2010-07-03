Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в течение 10 дней

Осужденных по делу о двух драках в центре столицы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева переведут в колонию в течение десяти дней, сообщает "Интерфакс".
При этом, куда именно этапируют осужденных, пока не известно. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников отметил, что эта информация держится в тайне.
"Об этом сообщат только по их прибытию в соответствие с нормативными актами. Для недопущения провокаций место не разглашается до момента прибытия их в колонию, после чего уведомят родственников", – пояснил он.
Мельников рассказал, что футболисты провели в местах лишения свободы более девяти месяцев и за это время условия в части организации спортивного досуга в СИЗО улучшились. В частности, в изоляторе появился новый прогулочный дворик, в том числе где можно играть в футбол. Кроме того, там установили новые брусья и турники.
Мельников добавил, что члены ОНК попросили, чтобы Кокорина с Мамаевым отправили в колонию поблизости от Москвы, чтобы родственники и близкие могли их почаще посещать. Также была просьба поместить Кирилла и Александра Кокориных в одну колонию.
Ранее стало известно, что футболисты будут отбывать наказание в одной колонии. По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, это произойдет в том случае, если они захотят.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.
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