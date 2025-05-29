Арестован первый замминистра природных ресурсов Кубани Александр Каинов

Фото: mpr.krasnodar.ru

Первомайский районный суд Краснодара отправил в СИЗО на два месяца первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Каинов был задержан 28 мая. По версии СК, летом 2023 года знакомый мужчины попросил его помочь изменить приговор внуку своего друга, который был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде.

Подозреваемый, ссылаясь на свои связи, заявил, что может добиться наказания без лишения свободы. Первый замминистра природных ресурсов Кубани потребовал 4 миллиона рублей якобы для передачи чиновникам, но на деле присвоил их себе.

В результате Каинов получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей. Из этой суммы 200 тысяч знакомый фигуранта оставил себе. Несмотря на это, после пересмотра дела в вышестоящей инстанции приговор остался без изменений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

