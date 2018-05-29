Защита пяти фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обжаловала продление ареста

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Адвокаты пяти обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек, подали апелляции на постановление о продлении ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Защита обжаловала постановление, касающееся технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева и сотрудника компании, отвечавшей за пожарную сигнализацию в здании, Александра Никитина. Кроме того, речь идет о начальнике пожарного звена Сергее Генине, управляющей ТЦ Надежде Судденок, и бывшем гендиректоре Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежит здание, Юлии Богдановой.

Всего в рамках уголовного дела задержали 10 человек. До 11 июня под арестом останется Генин, обвиняемый в халатности. До 25 июля под стражей будут находиться начальник ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев.

Как считает следствие, Мамонтов и Терентьев не проверили соблюдение пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра. Кроме того, Мамонтов нанимал на работу фиктивных сотрудников. Его обвиняют в хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, до 24 августа продлится арест Соболева, Никитина и сотрудника ЧОП Сергея Антюшина. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.

До 25 августа под стражей останутся Судденок, Богданова, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко.

Пожар произошел 25 марта. Среди 60 погибших был 41 ребенок, еще 79 человек пострадали. Причиной случившегося могло стать короткое замыкание в светильнике. Выяснилось, что у светодиодного светильника оплавился рассеиватель и каплевидные огненные формы стали падать вниз в поролоновую яму. В ходе расследования в торговом центре обнаружилось множество нарушений.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в распоряжении следователей оказался документ о запрете проверки в сгоревшем ТЦ. Здание собирались проверить в 2016 году, но в процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, пояснил он.