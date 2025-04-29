Челябинский депутат выиграл суд против блогера за оскорбление Спанч Бобом

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Челябинский депутат Евгений Зайцев засудил блогера Петра Мартюшова за оскорбление Спанч Бобом. Об этом сообщает телеканал "360".

Житель Озерска оказался недоволен работой парламентария. В соцсетях он назвал его виртуальным депутатом, чудаком и мультяшной губкой. По словам блогера, депутат писал на него заявления порядка 10 раз. Каждый раз ему отказывали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава оскорбления.

"Зайцев пошел в этот раз в суд, попросил удалить три поста, в которых я его упоминал, и взыскать с меня компенсацию морального вреда", – сказал Мартюшов.

В результате суд обязал блогера удалить посты, а также заплатить компенсацию в 50 тысяч рублей. Мартюшов в свою очередь подал кассационную жалобу. Депутат утверждает, что назвавший его Спанч Бобом блогер писал посты на заказ.

"До этого он и на меня в суд подавал, но по другому иску ему отказали. Соответственно, мне пришлось подать встречный. Дальше выбрал три поста, мы провели лингвистическую экспертизу. Действительно установлены оскорбления", – сказал Зайцев.

Он добавил, что Челябинский областной суд лояльно отнесся к блогеру, так как в противном случае речь бы шла об оскорблении представителя власти.

"Если, допустим, кассационная инстанция отменит решение областного суда, тогда дело будет на повторное рассмотрение возвращено. И уже областной суд, я думаю, не будет выбирать формулировки, а напишет как есть", – заключил Зайцев.

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