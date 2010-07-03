Троих фигурантов дела Майкла Калви оставили в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову продление ареста до 14 июля признали законным. Решение принял Московский городской суд, передает "Интерфакс".

Все они проходят по делу о хищении средств банка "Восточный".

"Постановление Басманного суда Москвы от 10 апреля, которым в отношении Абгаряна, Зюзина и Владимирова продлены сроки содержания под стражей до 14 июля, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения", – говорится в решении Мосгорсуда.

Защита обвиняемых просила отменить решение суда первой инстанции и изменить им меру пресечения на ту, которая не связана с содержанием под арестом.

Абгаряну, Зюзину, Владимирову, а также старшему партнеру Baring Vostok, бизнесмену Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю и экс-председателю правления "Восточного" Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 миллиарда рублей банка.

Следователи считают, что у банка "Восточный" были похищены средства через обмен выданного "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.

12 апреля Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста Кордичеву, признавшему вину.

Днем ранее Калви перевели из СИЗО под домашний арест. Он является основным фигурантом дела о хищении денег у банка "Восточный".

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.