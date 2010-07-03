Троих фигурантов дела Майкла Калви оставили в СИЗО

Партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову продление ареста до 14 июля признали законным. Решение принял Московский городской суд, передает "Интерфакс".
Все они проходят по делу о хищении средств банка "Восточный".
"Постановление Басманного суда Москвы от 10 апреля, которым в отношении Абгаряна, Зюзина и Владимирова продлены сроки содержания под стражей до 14 июля, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения", – говорится в решении Мосгорсуда.
Защита обвиняемых просила отменить решение суда первой инстанции и изменить им меру пресечения на ту, которая не связана с содержанием под арестом.
Абгаряну, Зюзину, Владимирову, а также старшему партнеру Baring Vostok, бизнесмену Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю и экс-председателю правления "Восточного" Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 миллиарда рублей банка.
Следователи считают, что у банка "Восточный" были похищены средства через обмен выданного "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.
12 апреля Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста Кордичеву, признавшему вину.
Днем ранее Калви перевели из СИЗО под домашний арест. Он является основным фигурантом дела о хищении денег у банка "Восточный".
Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.
Основателя Baring Vostok Калви и экс-главу банка "Восточный" Кордичева отпустили из СИЗО
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.