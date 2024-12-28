Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина предстанет перед судом в Москве за убийство почти 50-летней давности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчину подозревают в лишении жизни 63-летней москвички из-за редкого импортного стереопроигрывателя Fidelitе и хрусталя. В 1976 году женщина разместила объявление о том, что хочет продать проигрыватель.

"Тогда еще 27-летний молодой человек увлекался музыкой, коллекционировал виниловые пластинки, хорошо разбирался в проигрывателях. <...> Наткнувшись на объявление, он просто загорелся идеей заполучить импортную радиолу. Но денег у него не было", – говорится в публикации.

Женщина просила за Fidelitе 500 рублей, когда средняя заплата в то время составляла около 150 рублей.



Мужчина пришел к пенсионерке в квартиру на улице Ферганской и сказал, что хочет приобрести проигрыватель. После осмотра товара он пообещал, что вернется на следующий день и принесет указанную сумму.

Однако, вернувшись, злоумышленник напал на женщину и задушил ее. Затем мужчина забрал из квартиры Fidelitе, сервиз, хрусталь, зонт, кожаный чемодан и еще 150 рублей. Похищенное он продал на Курском вокзале и уехал на поезде.

В квартире нашли отпечатки напавшего, которые привели к злоумышленнику после дополнительных следственных мероприятий.

При этом невестка женщины вспоминает, что свекровь назвала потенциального покупателя приветливым, красивым и улыбчивым. Мужчина сообщил пенсионерке, что приехал с севера после заработков. Однако позже она сама сказала невестке: "Как бы он меня не убил". Именно девушка нашла тело убитой.

Сейчас в суд поступило уголовное дело против 76-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах и из корыстных побуждений, и разбое.

Ранее тела обезглавленной 77-летней женщины и 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома по проспекту Ленина города Сарова в Нижегородской области. На месте происшествия работали следователи, криминалисты и сотрудники полиции.

