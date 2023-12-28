Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в общежитии Кемерова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд отправил под арест юношу, подозреваемого в убийстве подростка в общежитии Кемерова. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 17-летнего парня", – говорится в публикации.

О происшествии в общежитии Кемерова стало известно 26 декабря. Ночью в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из общежитий Центрального района тела подростка с признаками насильственной смерти. Кроме того, в больницу доставили двое несовершеннолетних с ножевыми ранениями.

Позже правоохранители задержали 17-летнего парня по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство более двух лиц и убийстве из хулиганских побуждений.

Правоохранители осмотрели место случившегося, забрали орудие убийства, а также провели обыски и допрос очевидцев. В процессе расследования могут быть назначены экспертизы.



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