Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей пенсионерки в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в убийстве 70-летней москвички. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, подозреваемым оказался 72-летний житель деревни Топканово, который недавно отбыл наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней, совершенном в 2005 году.



В СК заявили, что специалисты совместно с отрядом "Лиза Алерт" определили маршрут пожилой женщины при помощи камер видеонаблюдения от железнодорожной станции до ее дачи. В результате в поле зрения правоохранителей попал пенсионер, который жил рядом со станцией.

Позже к месту жительства выехали следователи и криминалисты. Они осмотрели машину подозреваемого и обнаружили в багажнике кровь. При этом на вещах пенсионерки, которые нашли в соседнем населенном пункте в мусорном баке, эксперты смогли определить генотип мужчины.



В ведомстве добавили, что сейчас с подозреваемым работают следователи и криминалисты. Также продолжается поиск погибшей женщины.

23 декабря дочь 70-летней женщины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже пенсионерки. По ее словам, в тот день женщина отправилась на электричке из Москвы на дачу в Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, а затем телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа. После этого сотрудники полиции завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионерки.



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