Следователи возбудили дело после исчезновения пенсионерки в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

В Ступине возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионерки, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Правоохранительные органы получили информацию об исчезновении 70-летней женщины от ее дочери 23 декабря. По ее словам, в тот день пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на дачу в город Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, который нанес ей несколько ударов по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа.

Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия, а также организовали масштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтерских организаций. Поиски женщины продолжаются.

Ранее сообщалось, что мужчина задушил собственного отца в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в Москве. Злоумышленника уже задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

До этого суд приговорил жителя Москвы к пожизненному лишению свободы за убийство родителей из корыстных побуждений, а также за умышленное уничтожение их имущества.

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