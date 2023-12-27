Юношу задержали по подозрению в убийстве в общежитии Кемерова

Фото: 123RF/flynt

Правоохранители в Кемеровской области задержали 17-летнего парня по подозрению в убийстве. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

По информации ведомства, в одном из общежитий Кемерова нашли тело 16-летнего подростка. Кроме того, в больницу поступили двое несовершеннолетних с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство более двух лиц и убийстве из хулиганских побуждений.

Следователи подозревают в совершении преступлений 17-летнего юношу.

"В ночь на 26 декабря фигурант, находясь в помещении одного из общежитий Центрального района областного центра, в ходе возникшего по малозначительному поводу конфликта, участниками которого явились семь граждан РФ, причинил ножом 16-летнему подростку колото-резаное ранение грудной клетки, от которого тот скончался", – говорится в публикации.

Также подозреваемый напал с ножом на двух подростков 14 и 17 лет, которые в этот момент находились на месте происшествия. Состояние одного из пострадавших врачи оценили как стабильно тяжелое.

Правоохранители осмотрели место случившегося, забрали орудие убийства, а также провели обыски и допрос очевидцев. В процессе расследования могут быть назначены экспертизы.

О происшествии в общежитии Кемерова стало известно накануне. 26 декабря около 01:40 по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из общежитий Центрального района тела подростка с признаками насильственной смерти.

Всех участников конфликта доставили в региональное следственное управление для выяснения обстоятельств.



"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело