Житель Рыбинска получил пожизненный срок за убийство двух девочек

Фото: СК РФ

Житель Рыбинска Виталий Молчанов получил пожизненный срок за убийство двух девочек. Соответствующее решение принял Ярославский областной суд, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в пресс-службе суда, Молчанова признали виновным в убийстве с особой жестокостью двух девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней.

Уточняется, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Подозреваемого задержали 18 сентября 2020 года, когда он пытался спрятаться от полиции в высокой траве рядом с дачами и гаражами.

Инцидент произошел за несколько дней до задержания подозреваемого. Тогда были убиты сестры 8 и 13 лет. Их тела мать обнаружила, когда вернулась с работы.

Задержанный Виталий Молчанов оказался сожителем матери девочек. Она переехала к нему с детьми из Омской области после знакомства в Сети.

На допросе мужчина признал вину в убийстве. Видео с признанием в совершении преступления опубликовал Следственный комитет РФ.



В Рыбинске поймали подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух девочек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!