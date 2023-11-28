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Суд в Москве оштрафовал сингапурскую соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee) за отказ ограничить доступ к видеороликам о зацеперах и руферах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Likeme Pte. Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ", – сказала судья Светлана Спицина.

В связи с нарушением Административного кодекса РФ соцсети назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Представитель компании, в свою очередь, пояснил, что соцсеть оперативно реагирует, однако не всегда может обнаружить контент из-за его количества. Он предложил суду вынести предупреждение, поскольку угрозы вреда здоровью и имущественного ущерба не было.

Ранее за отказ удалить запрещенный контент оштрафовали мессенджер Telegram. Компанию признали виновной по статье КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации". Размер штрафа составил 4 миллиона рублей.

