Фото: ТАСС/ Сергей Савостьянов

В суде по делу Улюкаева назвали вес сумки с 2 миллионами долларов. В ходе следственного эксперимента выяснилось, что вес сумки с купюрами составил почти 22 килограмма.

Следственный эксперимент был проведен с участием инженера Ростеста Павла Якубова, который привез с собой весы с максимальным пределом взвешивания 60 килограммов и установил их в зале суда. Прокурор Борис Непорожный вскрыл коробку с банкнотами, уложил в коричневую кожаную сумку деньги и закрыл ее ключом. Затем сумка была взвешена, передает Агентство "Москва".

Ранее психолог Виктор Кисляков рассказал о результатах психолого-лингвистической экспертизы. Согласно анализу, между Улюкаевым и Сечиным были теплые, дружеские отношения на момент их встречи в офисе компании.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по статье "Получение должностным лицом взятки".